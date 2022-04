Ceccarini: “Milenkovic, ci sono due strade. Portiere? Ecco i nomi più caldi”

Il punto sul mercato della Fiorentina

"Milenkovic? Ci sono due strade: rinnovo o cessione. A giugno avrà solo un altro anno di contratto, la Fiorentina non si può permettere di lasciarlo andare a scadenza. Nel momento in cui tu arrivi a giugno e il giocatore non rinnova, la società dovrà prendere in considerazione delle offerte. Per il rinnovo non vedo percentuali elevate. Odriozola? Il Real Madrid ha dato l’ok a farlo partire in prestito, però c’è da pagare l’ingaggio che sarebbe tutto a carico della Fiorentina. Torreira? Su questo siamo tutti d’accordo, verrà riscattato è anche la volontà del calciatore. Portiere? Non ho più la certezza che la Fiorentina voglia puntare su Terracciano come titolare la prossima stagione. Starei attento a due nomi: Cragno e Vicari, più il secondo. Potrebbe essere veramente il profilo adatto alla società viola. Carnesecchi? Costa di più rispetto a quelli che ho citato”