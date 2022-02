Ceccarini: “La società sta visionando molti profili. Ecco il punto sui riscatti”

La Fiorentina, con Burdisso in primis, si sta muovendo per trovare i rinforzi giusti in vista della prossima stagione

Redazione VN

A Zona Mista su Rtv38 il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto della situazione del mercato in casa viola:

La Fiorentina si sta muovendo su tutti i fronti in giro per il mondo cercando di trovare quei profili giusti che possano davvero rinforzare la squadra di Italiano. Con Nicholas Burdisso in primis, il club gigliato sta seguendo molte partite dal vivo, in Europa ma anche in Sudamerica. Ad esempio per la fascia destra il nome nuovo può essere quello di Marcelo Weigandt (la scheda su TuttiTalenti) del Boca nel caso in cui la priorità Odriozola saltasse. Un altro nome caldo è quello di Senesi, centrale del Feyenoord. I giocatori in prestito con diritto di riscatto? I dirigenti gigliati si sono presi ancora qualche settimana per decidere il da farsi su Torreira, mentre per quanto riguarda Piatek vediamo cosa succede da qui a fine stagione. Di sicuro la Fiorentina proverà a risparmiare qualcosa (in entrambi i casi il riscatto è fissato a 15 milioni, n.d.r.). Zurkowski può essere riscattato dall'Empoli per 4,5 milioni, ma con un controriscatto da 1,5 milioni in più i viola lo faranno rientrare a Firenze. Dragowski? Andrà via.