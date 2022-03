Ceccarini: “Il sogno per l’attacco Viola gioca in Bundesliga. Su Alvarez…”

Il punto sul futuro dell'attacco viola

L'esperto di mercato, Niccolò Ceccarini , è intervenuto questa sera in diretta su Rtv38. Queste le sue parole sui temi più caldi del calciomercato viola, partendo dal futuro del centravanti, nell'eventualità che Piatek non venisse confermato:

"Sono convinto che Agustin Alvarez sia quello più facile da acquistare. Il giocatore è già d'accordo per l'ingaggio e Burdisso è in contatto continuo col Penarol. Penso però che i viola abbiamo anche altre idee, che sicuramente andrebbero ad alzare il livello della squadra: una di queste è Patrick Schick. In questo caso però siamo sul sogno: costa 35-40 milioni di euro ed ha un contratto pesantissimo. Scamacca, invece, è diventata merce rara, ha una prospettiva d'ingaggio di circa 5 milioni di euro. Piatek? I nomi che stanno circolando mi fanno pensare che un suo riscatto sia tutt'altro che scontato, soprattutto se l'Hertha Berlino non dovesse fare un grande sconto. Milenkovic? Io il suo futuro lo incrocio con Dalot, visto che il Manchester United sta cercando un difensore centrale."