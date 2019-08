Ceccarini: “Fiorentina, dopo Ribery arriveranno altri quattro giocatori”

Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato anche delle ultime trattative riguardo la Fiorentina:

Fiorentina molto attiva, dopo Ribery, arriveranno altri 4 giocatori. Montella potrebbe utilizzare Chiesa come centravanti. È chiaro che in caso di cessione di Simeone arriverebbe anche una punta centrale, ma gli sforzi sono ora concentrati sull’esterno offensivo: Raphinha dello Sporting Lisbona e Berardi dello Sporting sono i nomi più caldi. Per la fascia sinistra c’è Dalbert e oltre a Tonelli, la Fiorentina per la difesa sta trattando Bonifazi, Caceres e Kannemann.