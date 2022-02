Ceccarini: “Fiorentina, avrei bloccato un difensore per giugno. Ecco tre nomi”

Il commento del noto esperto di mercato fiorentino

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di Radio Toscana. Questo un estratto delle sue dichiarazioni sui temi più caldi in casa Fiorentina:

"Castrovilli è un giocatore che va recuperato, deve cercare di fare prestazioni più convincenti altrimenti anche per lo stesso Italiano sarà dura farlo giocare. Mercato? Fossi stato nella dirigenza viola, avrei bloccato un difensore per giugno. Qualche nome? Casale, Carboni o Viti, per esempio”.