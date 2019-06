Ceccarini: “Ecco l’offerta del Milan alla Fiorentina per Veretout”

Jordan Veretout è destinato a lasciare la Fiorentina. Le pretendenti non gli mancano. A cominciare dal Milan. Come riportato da Niccolò Ceccarini su TMW, il club rossonero ha offerto alla società viola 18 milioni di euro di parte fissa più 2 milioni di bonus. La cifra, però, non basta visto che la Fiorentina chiede almeno 25 milioni di euro.