Ceccarini: “Demme, Mandragora, Schouten le prime idee per il post Torreira”

Tre nomi per sostituire Torreira: il napoletano low cost, il partente del Torino, l'olandese del Bologna più oneroso

Diego Demme, Rolando Mandragora, Jerdy Schouten. Sono queste le prime idee della Fiorentina per il post-Torreira. L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini a Rtv 38 parla di questi profili per il mercato viola. Il regista del Napoli è in uscita e costa meno di 10 milioni, mentre il Torino non riscatterà il classe '97, più onerosa invece la pista che porta all'olandese del Bologna. Nessuna trattativa è stata avviata, ma è già partito il toto regista per sostituire l'uruguaiano n° 34.