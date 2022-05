Ceccarini conferma: “Fiorentina in pole su Vicario. E Torreira…”

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle trattative in casa Fiorentina per la prossima estate

Redazione VN

Ospite di RTV38, l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato delle prossime mosse di mercato viola, partendo da Vicario per la porta, come vi abbiamo raccontato in serata:

"La notizia di Vicario è confermata: oggi la Fiorentina è la squadra più avanti rispetto alle altre sul portiere che non sarà riscattato dall’Empoli. Dragowski non è nei piani di Italiano e il portiere degli azzurri ha fatto bene, migliorando tanto nell’arco della stagione. C’è la concorrenza per la Lazio e la trattativa è importante, con la Fiorentina in pole per l'estremo difensore.

Torreira e Amrabat? Esiste la possibilità di una coesistenza tattica dei due, non penso che i viola abbiano mai pensato di cedere il marocchino. Penso che abbia tutte le chances di rimanere. Sul sudamericano non ci sono novità: a fine maggio c'è la scadenza del diritto di riscatto a 15 milioni e sta parlando con l'Arsenal per chiedere un piccolo sconto. Con il giocatore invece sta parlando per capire se ci sono i margini di ridurre l'ingaggio e con la 23esima presenza i viola non dovranno pagare il milione e mezzo per il prestito oneroso. Un punto sui 15 milioni: la Fiorentina potrà versare a rate la cifra fino al 2025

Con Piatek si va verso l'addio, l'unica possibilità sarebbe un altro prestito a costo zero. La Fiorentina dovrà dunque cercare un altro attaccante, aspettando intanto Cabral. Infine Odriozola: ottimo giocatore, ma i 4 milioni di ingaggio che è abituato a percepire sono troppi".