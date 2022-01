Ceccarini: “Chiesa? La Juventus lo riscatterà a prescindere, in arrivo 40 milioni”

Secondo il giornalista esperto di mercato, non ci saranno sorprese relativamente al futuro dell'ex viola

Qualcuno pensava che, valutando le difficoltà che sta attraversando dal punto di vista societario, la Juventus potesse prendere in considerazione l'ipotesi di non riscattare dalla Fiorentina Federico Chiesa, considerando anche i vari obiettivi che devono essere raggiunti dalla squadra bianconera per il completamento della trattativa. Sbagliato: l'attaccante della Nazionale diventerà a tutti gli effetti un calciatore della Vecchia Signore. Niccolò Ceccarini spiega nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com: "Per quanto riguarda Chiesa, tutto deciso. La Juventus lo riscatterà a prescindere e quindi la Fiorentina al termine di questa stagione incasserà altri 40 milioni di euro".