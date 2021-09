Ceccarini: “Anche la Fiorentina aveva pensato a Nandez, poi è arrivato Torreira”

Secondo l'esperto di mercato, i viola erano sulle tracce del forte centrocampista uruguaiano

Nel suo classico editoriale del sabato mattina su tuttomercatoweb.com, il giornalista Niccolò Ceccarini scrive: "Gennaio è molto lontano ma l’ultimo mercato ci ha lasciato con qualche operazione rimasta in sospeso. La vicenda Nandez è una di quelle. Il talentuoso giocatore del Cagliari è stato fortemente cercato dall’Inter ma poi ci hanno pensato il Tottenham, il Napoli, la Roma e anche la Fiorentina stessa prima di affondare il colpo su Torreira. L’addio non c’è stato ma è chiaro che se dovesse arrivare un’offerta adeguata a inizio anno nuovo il centrocampista rossoblù potrebbe partire". L'uruguaiano del Cagliari è un giocatore molto interessante ed in prospettiva farebbe molto comodo ai viola, visto che è un vero jolly ed il meglio di sé lo dà come mezzala destra, dunque perfetto eventualmente per il 4-3-3 di Vincenzo Italiano. Qui la sua scheda su Tuttitalenti.com.