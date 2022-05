Ceccarini: “ACF a caccia di un ‘terzo attaccante’. A. Alvarez? C’è una novità”

Il punto sul futuro dell'attacco Viola

"Su Cabral la Fiorentina ha fatto un investimento, la prossima stagione potrà dimostrare il suo valore. Piatek? Ad oggi è più facile non venga riscattato. O si trova una soluzione come il prolungamento del prestito oppure fatico a pensare che possa essere confermato. La Fiorentina sta lavorando su una punta una giovane da mettere in rosa come terzo attaccante la prossima stagione e su questo so che loro parecchio avanti. Ora c’è da capire chi prenderanno al posto di Piatek qualora se ne andasse. Agustin Alvarez? C'è una novità dell'ultim'ora: il suo agente arriverà in Europa nei prossimi giorni e farà i punto della situazione con alcuni club. Per lui ci sono offerte dalla Spagna e Germania. Al momento la pista Alvarez-Fiorentina è tutto tranne che calda. Belotti? Tra le varie piste, tengo anche la Fiorentina come possibile destinazione. Ma oltre, a lui metto anche il nome di Joao Pedro come possibile sostituto di Piatek. L'italobrasiliano a fine stagione lascerà il Cagliari e a determinate condizioni potrebbe essere da tenere in forte considerazione"