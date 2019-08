Castrovilli, la Fiorentina ci punta: avviata la trattativa per il rinnovo

Un incontro in mattinata per ribadire la fiducia che la Fiorentina nutre nei confronti di Gaetano Castrovilli. I viola puntano forte sul prodotto del settore giovanile del Bari e si è vista nella giornata di oggi con l’entourage del ragazzo per avviare concretamente la trattativa per il rinnovo del classe ’97. Lo riporta Tuttomercatoweb.com, che sottolinea come si punti a prolungare l’accordo in essere che scade nel 2021.