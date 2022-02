Carnevali: “Per Scamacca e Frattesi non bastano 65 milioni, su Berardi…”

L'a.d. neroverde ha parlato di tutti i talenti che spiccano nella squadra guidata da Dionisi

"Vogliono Scamacca e Frattesi? Non bastano 65 milioni". Così l'a.d. del Sassuolo Giovanni Carnevali a Gr Parlamento in merito al futuro di due delle stelline neroverdi. Il dirigente della società emiliana ha spiegato: "Ne abbiamo parlato con l'Inter, è vero, così come con altri club, ma per il momento non abbiamo ricevuto offerte ufficiali. Ricordiamoci che abbiamo molti giocatori di talento, come Raspadori e Traoré. Berardi? E' cresciuto qui da noi, oggi è un campione ed uno dei giocatori più forti del campionato. La Fiorentina lo voleva ma aveva offerto troppo poco, per lui ci vuole un top club".