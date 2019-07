Carnevali: “Lirola? Se non ha motivazioni è giusto che vada. Ma Sassuolo è bottega cara”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo Calcio, ha parlato di Pol Lirola, obiettivo della Fiorentina in difesa: “Non ho avuto modo di parlare con lui perché è ancora in vacanza, ma ho sentito che vorrebbe andare via tanto che avrebbe già disdetto l’appartamento. Se non ha motivazioni è giusto che vada, qui resta solo chi è motivato. Ma per cederlo servono le condizioni, noi i giocatori non li regaliamo. Quella del Sassuolo è una bottega cara“, i passaggi evidenziati da La Gazzetta di Modena.