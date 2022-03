Carnesecchi, l’Atalanta apre al prestito. Ma spunta l’interesse di due big

Secondo L'Eco di Bergamo sul portiere ci sono Juventus e Lazio, oltre alla Fiorentina

Trovano conferme le voci degli ultimi giorni a proposito di un interesse della Fiorentina per Marco Carnesecchi. I viola cercano un nuovo portiere in vista della prossima stagione e tra i primi nomi sotto osservazione c'è il classe 2000 di proprietà dell'Atalanta che sta facendo bene in B nella Cremonese, oltre ad essere il titolare in nazionale Under 21. Oggi L'Eco di Bergamo parla dell'interesse viola, spiegando che l'Atalanta preferirebbe cederlo in prestito per mantenere il controllo. Attenzione però alla concorrenza: Carnesecchi è nel mirino della Juventus, nell’ottica di un post-Szczesny e anche della Lazio.