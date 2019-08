Carli (d.s. Cagliari): “Simeone? In attacco siamo tranquilli, ma può succedere ancora di tutto”

Stuzzicato da Niccolò Ceccarini a Sportitalia, il d.s. del Cagliari Marcello Carli ha parlato di Giovanni Simeone, possibile obiettivo dei sardi per completare il proprio pacchetto offensivo:

Simeone? Siamo molto tranquilli, in attacco come negli altri reparti. Abbiamo non solo Pavoletti davanti, ma anche alcuni giovani molto importanti. Poi non so cosa può succedere da qui a fine mercato, saranno giorni caldissimi e possono nascere trattative al momento inaspettate.