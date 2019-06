Caputo, il Genoa in vantaggio. Bennacer, tanto movimento tra i grandi club

Continua il grande feeling tra Genoa ed Empoli sul mercato. Dopo aver ufficializzato Andreazzoli in panchina, il Grifone è al lavoro per portare in rossoblù anche Francesco Caputo e Ismaël Bennacer. Il Genoa in questo momento è nettamente in vantaggio rispetto al Sassuolo per l’attaccante italiano, secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb.com, mentre sul centrocampista c’è tanto movimento, anche di grandi club, ragion per cui al momento la trattativa col Grifone non è ancora entrata nella fase calda. Vedremo dunque quali saranno gli sviluppi per questi due giocatori che sono seguiti anche dalla Fiorentina in ottica prossima stagione.