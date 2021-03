Capitolo scrivania: non sarà Petrachi il nuovo ds della Fiorentina

In attesa di capire quale sarà il futuro di Daniele Pradè e il suo eventuale successore, c’è da escludere definitivamente la candidatura alla scrivania viola di Gianluca Petrachi. Come scrive La Nazione, la candidatura dell’ex ds della Roma – ammesso che sia mai esistita – è decisamente da scartare. Dopo la causa vinta con il club giallorosso, il dirigente leccese era tornato libero ma la sua nuova tappa non sarà la Fiorentina.

