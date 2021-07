Capitolo centrocampo: si rincorrono le voci su Sensi e Torreira, ma per ora…

I due calciatori sono seguiti da mesi dal club gigliato ma per adesso non esistono trattive

Oltre a difesa ed attacco, gli uomini mercato della Fiorentina vogliono assolutamente rinforzare anche il centrocampo, per renderlo un reparto il più possibile congeniale all'idea di calcio che ha Vincenzo Italiano. Da mesi si rincorrono voci a tal proposito riguardo ai nomi di Stefano Sensi (qui la scheda) e Lucas Torreira (scheda), due elementi di alto profilo ma sui quali al momento non esistono trattative. Che comunque, eventualmente, sarebbero molto complicate. L'ex Sassuolo viene aspettato dal neo tecnico interista Simone Inzaghi, il quale ha già detto puntare molto su di lui; il regista uruguagio, dal canto suo, aspetta una nuova offerta da un club che giochi in Champions.