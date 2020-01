La Fiorentina entro la fine della sessione invernale di mercato deve completare la propria rosa e sicuramente il reparto che necessita maggiormente di rinforzi anche solo dal punto di vista numerico è il centrocampo. Lì nel settore nevralgico Daniele Pradè farà sicuramente qualcosa: se per il futuro si pensa a Sofyan Amrabat (qui la scheda), per il presente la prima scelta è sempre Alfred Duncan (scheda) anche se le richieste altissime sparate fin qui dal Sassuolo stanno portando la Fiorentina a sondare altri nomi. Secondo calciomercato.com uno di questi potrebbe essere Vincent Koziello, 24 anni, francese del Colonia e seguito dai gigliati già in passato ai tempi del Nizza. Vedremo allora su chi punterà la Viola per la sua linea mediana.