Callejon: “Mi piace la Fiorentina, voglio fare bene. Erede di Chiesa? Io sono Callejon!”

Prime parole di Josè Maria Callejon da calciatore della Fiorentina: “Mi sono allenato due mesi da solo, questa settimana di sosta mi tornerà utile per rimettermi in forma. Mi piace la Fiorentina e mi piace Firenze, una bellissima città. Restare in Italia dopo Napoli è importante per me e per la mia famiglia. Ho tanta voglia di fare bene, per i tifosi e per la società, sono molto contento. Eredità di Chiesa? Non sono Chiesa, sono Callejon. Lui è molto forte e farà molto bene, io vengo qua per fare il mio lavoro”.

