Callejon-Getafe: futuro ancora incerto per l’esterno spagnolo

Il futuro di Callejon è ancora in bilico. Intanto l'agente cerca di riportare il suo assistito nel suo paese di origine.

Secondo quanto detto nel programma radiofonico di Madrid El Partido de la Una, l'agente di Josè Marìa Callejon, Manuel Garcia Quilòn, è in trattativa con il Getafe per parlare del futuro del suo assistito. Al momento non c'è nessun accordo chiuso, però l'agente spinge per riportare in Spagna l'esterno viola. Il giocatore dunque, potrebbe ritornare a giocare nel suo paese d'origine, dove ha già indossato le maglie di Real Madrid ed Espanyol, squadra che la Fiorentina, nella giornata di domani, affronterà in amichevole.