Calamai: “Terzic, scoperta indesiderata per Commisso. Lo pagheranno i Della Valle”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del momento della Viola:

La Fiorentina ha cercato di alimentare un minimo di asta tra Roma e Milan perché non vuole contropartite tecniche per Veretout: il giocatore vuole il Milan, è una storia già scritta. Zero acquisti? Ci sono varie necessità tra i titolari, almeno cinque. Sei senza Pezzella, sette senza Chiesa. Per ognuno di questi ruoli, ci sono quattro nomi. La Fiorentina partirà quando farà il primo colpo. Terzic? È stata una scoperta fastidiosa e indesiderata per la nuova proprietà (ha preso anche una casella per gli extracomunitari, ndr), Commisso si rifiuta di pagarlo e il versamento alla Stella Rossa dovranno farlo i Della Valle. Simeone? Non credo faccia parte di questo progetto