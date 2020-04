Il Milan sta pensando seriamente di mettere sul mercato Davide Calabria, difensore cresciuto nel settore giovanile rossonero e dunque un prodotto del vivaio con cui poter ottenere un’importante plusvalenza. Un po’ come successo, ad esempio, durante l’estate 2019 con Patrick Cutrone. Il Milan nel prossimo mercato dovrà fare cassa per poi muoversi in entrata ed il giovane terzino può rappresentare una risorsa importante. Come riporta calciomercato.com, Calabria piace, e parecchio, a Sinisa Mihajlovic, i felsinei sarebbero pronti ad offrire una cifra vicina ai 10 milioni. Sempre secondo il portale, ci sarebbe stato però anche un contatto tra l’entourage del giocatore e la Fiorentina.