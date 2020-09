Cairo: “Torreira? Non parlo di giocatori non miei, vogliamo prendere un play”

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del calendario e della sfida d’esordio con la Fiorentina anche in chiave mercato a Radio24:

La sfida della prima giornata con la Fiorentina è la sfida anche di mercato per Torreira? Vediamo, non parlo di giocatori non miei. Abbiamo l’obiettivo di prendere un play. Abbiamo molte richieste per alcuni giocatori, se qualcuno uscirà verrà sostituito da giovani di talento. Stadi aperti? Vorrei rivedere la gente allo stadio però poi è anche giusto che oggi si stia tutti molto attenti e che venga fatta una riapertura in totale sicurezza, magari in percentuale rispetto alla capienza, se ne ragionerà e si farà con prudenza ma va fatto. Anche a giocare a giugno ero contrario ma mi sono ricreduto perciò era importante dare una continuità. Ed ora è giusto riaprire gli stadi ma senza mettere a repentaglio la salute delle persone.