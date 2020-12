Caicedo, rapporto saldo con Inzaghi e la Fiorentina non è la priorità: il punto

Per una volta la zampata risolutiva è di Maria García. La moglie di Caicedo ha smentito, tramite i social, alcune voci che ieri circolavano nell’ambiente laziale: Felipe non ha discusso con Inzaghi. Certo, la panchina nell’ultimo turno di campionato contro la capolista Milan gli è dispiaciuta, ma è giusto e normale sia così. I rapporti fra Caicedo e il tecnico della Lazio però sono buoni, come sono sempre stati. Fu proprio Inzaghi, infatti, dopo la prima (affatto positiva…) stagione di Felipe a Roma a insistere per trattenerlo. Si è sempre fidato di lui, e Caicedo lo ha ripagato con gol pesanti (…). L’abbraccio con Inzaghi dopo il gol dell’1-1 in pieno recupero contro la Juventus lo scorso 8 novembre è significativo in tal senso: per la Lazio e per il suo tecnico, Caicedo è da sempre l’uomo della provvidenza. In grado, più e più volte, di togliere le castagne dal fuoco. Inzaghi lo sa, ma pure Caicedo è consapevole del fatto che le tante soddisfazioni ottenute a Roma sono merito anche della fiducia e della stima che il tecnico ha nei suoi confronti. Al netto di qualche divergenza sulle scelte di Milano.

La verità però è un’altra: sia nell’estate del 2019 che in quella del 2020 Caicedo ha ragionato a lungo sull’addio. Ha avuto contatti con club in Qatar, Emirati e Arabia Saudita. Prima della partita di campionato con il Napoli (20 dicembre) il direttore sportivo Tare ha ammesso che il piano della Lazio era quello di vendere Caicedo in estate. A gennaio la tentazione potrebbe tornare, con la Fiorentina che si è aggiunta alle pretendenti. Lui preferirebbe andare in Arabia o in Qatar, ma l’opzione viola non è da scartare. La Lazio lo valuta sui 7 milioni, lui comunque vorrebbe giocare più di quanto non faccia a Roma. Ma che non si metta in dubbio il suo rapporto con Inzaghi. In tal senso, per una volta, è stata sua moglie Maria a piazzare la zampata al momento giusto. L’articolo integrale è su Gazzetta.it.