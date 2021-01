Caicedo vero obiettivo viola: domani a Roma la prima offerta ufficiale?

La Fiorentina preme sull’acceleratore per Felipe Caicedo e prova a prendere l’attaccante sudamericano. Secondo calciomercato.com, domani il club viola approfitterà della trasferta nella Capitale e con Daniele Pradè incontrerà i procuratori/avvocati dell’ecuadoriano, ai quali verrà proposto un contratto da 2,5 milioni a stagione fino a giugno 2023 (più bonus). Il club gigliato, poi, vuol formulare alla Lazio una doppia offerta: 5 milioni subito per il cartellino oppure, in alternativa, un prestito con riscatto obbligato a 8 milioni. E potrebbe essere proprio quest’ultima la soluzione per sbloccare la trattativa. Anche se Igli Tare a Sportitalia poco fa ha detto perentorio: “Caicedo non è in vendita e non lascerà la Lazio“.