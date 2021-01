Caicedo, il retroscena: contatto diretto con Barone, attaccante dà l’ok. Ma la Lazio…

Resta Felipe Caicedo la prima scelta per rinforzare l’attacco della Fiorentina. Come scrive Calciomercato.com, emergono nuovi retroscena su quanto accaduto nella pancia dello stadio Olimpico mercoledì scorso, in occasione del match tra i viola e i biancocelesti. Al termine della gara, vinta dalla Lazio anche grazie ad un gol dell’ecuadoriano, Joe Barone ha incrociato casualmente il possente centravanti e ci ha parlato per qualche minuto. L’attaccante ha ribadito di essere disponibile al trasferimento, mentre Tare ha confermato al ds Pradè che si priverà di Caicedo solo di fronte ad un’offerta da 10 milioni, glissando su prestiti o pagamenti dilazionati. Se anche il prossimo tentativo andrà a vuoto, potrebbe intervenire direttamente il presidente Commisso per parlare con il collega Lotito.

-> TUTTE LE OPERAZIONI DEL MERCATO INVERNALE: LA TABELLA

Vlahovic eletto giocatore del mese: “Ringrazio il mister ed i compagni per la fiducia