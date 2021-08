Caicedo come vice-Vlahovic? Ipotesi che sfuma: l’ecuadoriano va al Genoa

Il sudamericano saluta la Capitale dopo quattro anni

Negli ultimi giorni come nome era tornato in pista, dopo lo scorso mercato invernale che sembrava vederlo vicinissimo alla maglia viola: l'ipotesi, però, di annotare Felipe Caicedo come nuovo calciatore viola, per il ruolo di sostituto di Dusan Vlahovic, va subito a tramontare. Il centravanti ecuadoriano, infatti, saluta sì la Lazio, ma lo fa per andare a giocare come titolare nel Genoa di Davide Ballardini, dove farà coppia con l'altro nuovo acquisto di Enrico Preziosi, Sam Lammers. Lo riporta il collega Nicolò Schira su Twitter.