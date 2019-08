Caceres si avvicina, ma manca l’intesa sull’ingaggio

La Fiorentina ha messo nel mirino Martin Caceres (SCHEDA) per rinforzare la difesa. Come scrive La Gazzetta dello Sport, per la chiusura dell’affare manca l’intesa sull’ingaggio. Il calciatore (ieri in Uruguay), ha avuto offerte economicamente più vantaggiose rispetto a quella viola sia dalla Francia che dal Valencia. Ma l’Italia ha un fascino particolare per Martìn e la sua famiglia, colpiti dall’idea di «sposare» Firenze. La Fiorentina ha un progetto serio e per questo l’affare pare incanalato ed ogni momento (già oggi?) buono per completarlo.

LA FIORENTINA NON MOLLA DE PAUL