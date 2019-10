Caceres, la Fiorentina ha già deciso: l’opzione sul contratto sarà esercitata

La Fiorentina ha deciso: l’opzione sul contratto di Martin Caceres sarà fatta valere, la scadenza del contratto slitta al 2021. Lo scrive Il Corriere dello Sport che celebra il nuovo difensore viola che, da quando è sbarcato a Firenze, ha sempre giocato senza mai staccare. Adesso è in nazionale e sarà l’ultimo a fare rientro in città. La dirigenza è soddisfatta di lui, il reparto arretrato viola ha trovato equilibrio e non può più rinunciarvi.