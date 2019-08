Caceres è vicino, ma lui prende tempo: nuovo incontro nei prossimi giorni

La Fiorentina è a un passo dallo svincolato Martin Caceres. Il club viola – scrive La Nazione – gli ha messo sul piatto la proposta economica ritenuta più adeguata al giocatore. Caceres però ha preso tempo, puntando sul fatto che per lui potrebbero comunque aprirsi altre porte oltre a quella della Fiorentina. Giorni fa c’aveva pensato il Napoli, adesso pare il Cagliari, ma Pradè non vuole farsi prendere dalla fretta. C’è un nuovo appuntamento di massima per le prossime ore, senza poi trascurare il fatto che Caceres, proprio perché senza contratto, potrebbe essere tesserato anche dopo la chiusura del mercato, il 2 settembre.