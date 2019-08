Caceres, adesso è ufficiale: è un nuovo giocatore della Fiorentina

ACF Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Josè Martin Caceres Silva.

Caceres, nato a Montevideo il 7 aprile 1987, nella sua carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Siviglia, Juventus, Lazio e Barcellona vincendo sette Campionati, due Coppe Italia, una Coppa di Spagna ed una Champions League.

Il nuovo calciatore viola ha indossato anche in 93 occasioni la maglia della Nazionale del suo Paese.

Il giocatore, come confermato da Pradè in conferenza stampa, ha firmato un contratto annuale con opzione per un altro anno.