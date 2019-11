Campo, ma anche mercato: l’obiettivo è Praet

Campo, ma anche mercato. Venerdì Barone e Pradè sono volati a Londra. Come scrive La Nazione, secondo fonti vicine al Leicester, l’obiettivo è Dennis Praet (SCHEDA), ex centrocampista della Sampdoria, da gennaio, e con la prospettiva di poter essere un giocatore a titolo definitivo della Fiorentina, dalla prossima estate. In Inghilterra sostengono che i rapporti fra i due club sono eccellenti e che il poco impiego del giocatore in campionato, lo avrebbe spinto a parlare con la Samp con l’obiettivo di rientrare in Italia, magari per tentare una nuova avventura. Fu proprio Daniele Pradè a portarlo alla Sampdoria.

Attenzione, comunque, anche a Haksabanovic del West Ham (SCHEDA). La missione inglese, senza dubbio, ha permesso ai dirigenti viola di riprendere contatto anche con lui.

