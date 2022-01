Bucchioni: “Vlahovic al Bayern per il dopo Lewandowski”

Il giornalista parla di possibile rottura tra il Bayern Monaco e Lewandowski: possibile affondo con la Fiorentina

"C’è un caso Dybala anche in Germania e il nome è molto più grosso: Lewandowski. E’ in scadenza nel 2023, guadagna quasi venti milioni e il Bayern non vuole rinnovare per più di un anno perché in agosto compirà 34 anni e la regola della casa tedesca per gli ultratrentenni è questa. La Bild racconta che c’è aria di rottura, forse dietro a Lewandowski c’è il City, fatto sta che il Bayern ha messo nel mirino Haaland, destinato però al Real secondo radio-mercato, e starebbe corteggiando pesantemente Dusan Vlahovic. Ora sembra davvero più di un’idea, una pista concreta".