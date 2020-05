Bucchioni: “Commisso vuole lo stadio, Nardella aiuti. Mercato, tre obiettivi. Sì a Paquetà”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Bruno:

Stadio? Rocco lo vuole fare ma non alla Mercafir, lo farà se avrà un’area che ritiene congrua. Nardella deve guidare una taskforce per trovare soluzioni anche fuori dal comune di Firenze. C’è un imprenditore disposto a investire, non va aiutato. Mercato? Ci sono tre obiettivi importanti: difensore, centrocampista e attaccante. I nomi son quelli usciti. Ripresa? Nessuno lo dice, ma non vogliono giocare. Il calcio ha avuto ciò che ha chiesto dal governo, son cambiate normative. Paquetà? E’ nel giro della nazionale brasiliana, ha forza fisica. Non è il tipico giocatore brasiliano demoralizzato, quando è stato messo in panchina si è fatto sentire. E’ un giocatore che prenderei.