Brovarone: “La Fiorentina ha un problema tecnico enorme. Cutrone? Serve altro”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana è intervenuto Bernardo Brovarone, queste le sue dichiarazioni:

Nella Fiorentina c’è un problema tecnico enorme, la situazione Stadio non mi interessa. Anche con una vittoria a Bologna non ci sarebbe stata gioia. I tifosi non si divertono più, manca un clima vecchio stampo. L’argomento del giorno è il mercato. Servono innesti importanti, altrimenti la situazione si può complicare. Ieri, nel primo tempo, ho visto una ricerca dell’equilibrio ed una squadra che ha seguito il nuovo allenatore. Nel secondo tempo invece si è consumata una tragedia, ha prevalso la paura. Forse non ci siamo accorti fino in fondo di tutti i problemi della squadra. Serve altro rispetto a Cutrone per fare il salto di qualità, non è un nome che mi entusiasma. Dobbiamo acquistare giocatori giovani con grande potenziale, anche spendendo 15-20 milioni ciascuno.