Borja Valero si svincola dall’Inter, la Fiorentina pensa di riportarlo in viola

Borja Valero lascerà l’Inter al termine della stagione. Il suo agente ha già parlato del futuro (LEGGI QUI). Sportmediaset racconta che la Fiorentina, club che lo ha ceduto ai nerazzurri, starebbe valutando l’ipotesi di riportare in viola il centrocampista spagnolo. Per adesso si tratta di un’idea, più avanti si capirà se potrà esserci spazio per qualcosa di più concreto.