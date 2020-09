Borja Valero, la Fiorentina temporeggia: l’obiettivo è Torreira

La Fiorentina resta forte su Lucas Torreira (SCHEDA). Il centrocampista è un obiettivo concreto ed è stato individuato come il rinforzo ideale. I viola sono al lavoro anche in queste ore per arrivare al giocatore e battere la concorrenza del Torino. Il ritorno di Borja Valero è un’idea che stuzzica, ma oggi è un’alternativa a Torreira che rimane il nome più gradito da dirigenza e staff tecnico. La Fiorentina vuole Torreira. Se alla fine l’ex Samp dovesse scegliere il Torino, allora, il mirino si sposterebbe su Borja Valero. Ma l’ex Inter piace anche ad altre squadre. Lo scrive TMW.

