Borja Valero e Vecino salutano milano. I due ex viola lasceranno l’Inter in estate

Secondo Tuttosport.it l’Inter, dopo Eriksen, starebbe pensando ad un altro colpo per rafforzare un centrocampo già pieno di talenti. Un eventuale nuovo arrivo porterebbe sicuramente a qualche cessione per sfoltire il reparto. Il primo dei nomi in lista per una possibile uscita è Borja Valero, l’ex Fiorentina ha 35 anni ed è in scadenza di contratto, in più è ai margini del progetto di antonio Conte. Altro ex viola in uscita da Milano, è Matias Vecino che a causa di un inizio altalenante è entrato in netta collisione con l’allenatore dopo essere stato fuori rosa e ad un passo dai saluti proprio durante la sessione invernale. Il giocatore ha tante richieste, soprattutto dall’estero, per questo potrebbe essere il “sacrrificato” della società nerazzurra.