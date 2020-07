Borja Valero e l’Inter: “Rinnovo? Vedremo. Vivo un bel momento della vita e della carriera”

Borja Valero, dopo la vittoria dell’Inter contro il Napoli, ha ai microfoni di Sky Sport. Nelle ultime settimane si è parlato di un suo ritorno alla Fiorentina:

Mi trovo molto bene, è un bel momento della mia vita e della carriera. Penso di poter dare sempre il mio contributo e sono contento. Rimanere l’anno prossimo all’Inter? Vedremo, ora devo finire questa stagione e voglio farlo nel migliore dei modi e poi ne parleremo. Però per ora non so niente. Convinto Conte? Lavorando sodo. Sapevo che non avrei avuto molto spazio ma lavorando e visti anche gli infortuni dei compagni mi sono fatto sempre trovare pronto e si è visto in campo.