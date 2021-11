“Borja Mayoral si complica. Vlahovic blocca le strategie viola”

I retroscena di Enzo Bucchioni sul mercato della Fiorentina

"Si è complicato l'arrivo di Borja Mayoral e se qualche giorno fa la trattativa sembrava a buon punto, adesso si è fermato tutto. Il giocatore non vuole spostarsi ancora in prestito e anche il Real Madrid chiede delle garanzie di acquisto, mentre la Fiorentina non vuole impegnarsi subito. I dirigenti viola stanno facendo valutazioni su tanti giocatori, Burdisso ha indicato il nome di Julian Alvarez come prioritario, nelle prossime settimane sarà fatto un punto della situazione con Rocco Commisso. Dipende anche dalla situazione Vlahovic, al momento il procuratore continua a non rispondere alle proposte di club come Arsenal e Tottenham. C'è anche l'ipotesi di un'ulteriore rilancio per il rinnovo ma non vedo margini e il risultato è che la Fiorentina rischia di rimanere bloccata".