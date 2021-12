Borja Mayoral corre verso la Fiorentina: ecco la formula su cui si lavora

L’attaccante della Roma Borja Mayoral, è da tempi non sospetti uno degli obbiettivi di mercato della Fiorentina per il mercato di gennaio. E dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ne arriva un aggiornamento. Secondo il giornalista...

L'attaccante della Roma Borja Mayoral, è da tempi non sospetti uno degli obbiettivi di mercato della Fiorentina per il mercato di gennaio. E dall'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ne arriva un aggiornamento. Secondo il giornalista fiorentino infatti Mayoral sarebbe sempre più vicino alla Fiorentina. La dirigenza viola è in contatto con il Real Madrid per cercare di chiudere l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Ecco il tweet: