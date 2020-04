Borini si è rilanciato a Verona, la Fiorentina ci pensa ma ci sono anche due club di Premier

Il futuro di Fabio Borini è ancora tutto da scrivere, secondo quanto scrive L’Arena. “Ambiente, compagni e allenatore. Tutto fantastico e poi la città” è il virgolettato che il quotidiano riporta oggi. Il giocatore, per metà ingaggio, viene pagato dal Verona ma a giugno andrà in scadenza di contratto. A Borini piace l’idea di lavorare ancora con Juric, ma tutto è ancora da decidere. Intanto alcuni club cominciano a pensare a lui, in Italia c’è la Fiorentina mentre Aston Villa e Palace lo vorrebbero in Premier.