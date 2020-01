Bonifazi vicino alla Spal: la Fiorentina non offre più di 12 milioni

Come scrive il Corriere dello Sport, la Spal, dopo aver trovato l’intesa con il Torino, attende l’ok di Iago Falque e Bonifazi (SCHEDA). La Fiorentina, che si era mossa per il difensore, al momento aspetta, ritenendo i 12 milioni offerti al club emiliano una cifra oltre la quale non spingersi. Resta aperta la pista Juan Jesus (SCHEDA), senza tuttavia alcuno scatto in pole. La priorità è il centrocampista, ma per Duncan (SCHEDA) il Sassuolo continua a sparare alto.