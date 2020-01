Bonifazi verso la Spal: nessuna proposta della Fiorentina per il Torino

Kevin Bonifazi (SCHEDA) è stato più volte accostato alla Fiorentina. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il difensore del Torino è un passo dalla Spal che ha offerto al club granata un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni. Ieri la società viola non si è fatta sentire, al momento al Ds del Torino Massimo Bava non è arrivata nessuna proposta da parte della Fiorentina. Resta una porticina aperta perché nei giorni scorsi il club di Commisso aveva manifestato un forte interesse e si era detto pronto a contro-rilanciare rispetto alla Spal, ma a questo punto tutto lascia presupporre che tra oggi e domani il Toro autorizzerà il ritorno di Bonifazi a Ferrara.