Bonifazi prima scelta, c’è l’offerta al Torino per anticipare l’Atalanta

Nonostante la difesa sia il reparto che abbia dato maggiori garanzie in questo avvio di stagione, la coperta corta al centro porta la Fiorentina a fare uno sforzo per dare un’alternativa ai vari Pezzella, Milenkovic e Caceres. La prima scelta, scrive il Corriere Fiorentino, è Kevin Bonifazi (SCHEDA), il cui procuratore ha avuto ieri un colloquio con i dirigenti viola al Centro Sportivo. Il “problema” è la concorrenza dell’Atalanta: i viola lo sanno e infatti hanno già presentato un’offerta al Torino, che chiede non meno di 10 milioni di euro. L’alternativa è Kannemann del Gremio.