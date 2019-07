Bonifazi, lo rivuole la Spal. Il Ds: “Lo abbiamo valorizzato noi, parleremo col Torino”

Intervistato dal microfono di Sky Sport, il ds della SPAL Davide Vagnati ha parlato delle vicende di mercato che coinvolgono la formazione estense. E si è soffermato su Kevin Bonifazi del Torino, lo scorso anno proprio alla Spal, e che piace anche alla Fiorentina:

L’abbiamo valorizzato, l’abbiamo preso in Serie B e poi tornò a Torino. L’anno scorso s’è rilanciato da noi, avremmo piacere di parlare di una nuova chance per lui a Ferrara. Ne parliamo col Torino, vediamo se è fattibile in breve tempo. Altrimenti, come il Toro fa le sue valutazione, è giusto che anche noi facciamo le nostre.