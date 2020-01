Bonifazi alla Spal, ci siamo. Il presidente: “Con Kevin nessun problema, abbiamo accordo col Torino”

Nel post-partita della gara vinta contro l’Atalanta, il patron della SPAL Simone Colombarini ha parlato anche di mercato, soprattutto per quello che riguarda la trattativa con Kevin Bonifazi e Iago Falque:

La situazione non è diversa rispetto alla scorsa settimana. Noi vogliamo migliorare la squadra. Abbiamo l’accordo per due giocatori importanti con il Torino. Con Bonifazi non abbiamo nessun problema, mentre per Iago Falque c’è qualche cosa da sistemare, non tanto di carattere economico, ma più che altro perché lui non sembra convinto di accettare una squadra meno blasonata del Torino.