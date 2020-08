Bonazzoli va in scadenza. La Fiorentina si inserisce e fa vacillare il rinnovo con la Samp

La Sampdoria vuole ripartire da Federico Bonazzoli. L’attaccante blucerchiato ha trovato un’ottima intesa con Fabio Quagliarella a fine stagione, segnando sei gol (tra cui la prima doppietta in carriera). Il club doriano sta trattando il suo rinnovo, essendo in scadenza nel 2021. Alla finestra resta l’Inter, che aveva pensato a lui in ottica di completare le liste per le Coppe Europee, ma anche la Fiorentina. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Bonazzoli sarebbe finito nel mirino della squadra viola.